Capturan a supuesto extorsionista durante Plan Semáforo Seguro

Un hombre señalado por el delito de extorsión fue capturado durante operativos de seguridad realizados en la ciudad capital como parte del plan de prevención denominado Semáforo Seguro.

La detención se llevó a cabo en la 51 calle y calzada Atanasio Tzul, zona 12, durante un operativo de identificación de motoristas.

En el lugar, agentes de la Comisaría 14 y del Grupo Especial contra Extorsiones (Gece) aprehendieron a Brandon "N", de 29 años, quien era requerido por el delito de extorsión.

El detenido fue identificado en un control del plan Semáforo Seguro, en la calzada Atanasio Tzul. (Foto: PNC)

En otro caso:

En la 16 calle y avenida Las Américas, zona 14, agentes de la Comisaría 13 consignaron una motocicleta, luego de que el conductor no presentara la tarjeta de circulación correspondiente.

Las acciones forman parte de los operativos de control y verificación que se desarrollan en distintos puntos de la capital, enfocados en la identificación de personas y vehículos mientras el semáforo marca rojo, para prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.

En otro punto de la ciudad, una motocicleta fue consignada por falta de documentos. (Foto: PNC)