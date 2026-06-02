Dos menores de edad son sorprendidos a bordo de un vehículo robado

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Dos jóvenes de 17 años fueron sorprendidos por agentes de la PNC, cuando se transportaban en una motocicleta robada en la zona 4 de Villa Nueva.

Según el reporte policial, el vehículo de dos ruedas había sido robado el pasado 31 de mayo en San Miguel Petapa.

Además, durante las incautaciones correspondientes se decomisaron teléfonos celulares y una ganzúa.

Dicha herramienta está diseñada para manipular los mecanismos internos de cerrajería o cerraduras, por lo que las autoridades investigarán si están asociados a una banda criminal.

Lo incautado servirá para fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto: PNC)