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Dos menores de edad son sorprendidos a bordo de un vehículo robado

  • Por Reychel Méndez
02 de junio de 2026, 09:26
Los jóvenes fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Los jóvenes fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Se trata de dos jóvenes de 17 años quienes fueron sorprendidos a bordo de una motocicleta robada.

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Dos jóvenes de 17 años fueron sorprendidos por agentes de la PNC, cuando se transportaban en una motocicleta robada en la zona 4 de Villa Nueva.

Según el reporte policial, el vehículo de dos ruedas había sido robado el pasado 31 de mayo en San Miguel Petapa.

Además, durante las incautaciones correspondientes se decomisaron teléfonos celulares y una ganzúa.

Dicha herramienta está diseñada para manipular los mecanismos internos de cerrajería o cerraduras, por lo que las autoridades investigarán si están asociados a una banda criminal.

Lo incautado servirá para fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto: PNC)
Lo incautado servirá para fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto: PNC)

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