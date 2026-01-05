Versión Impresa
Capturan a supuesto líder religioso que cuenta con 19 antecedentes

  • Por Geber Osorio
05 de enero de 2026, 13:24
El detenido se hacía pasar por líder religioso indicaron las autoridades. (Foto ilustrativa: istock)

El detenido era buscado por tener tres órdenes de captura vigentes.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Rodolfo Romero Rivas, de 64 años, en el kilómetro 82 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la aldea El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

Este hombre era buscado por tener tres órdenes de aprehensión por hurto agravado y encubrimiento propio, según detalló la PNC.

Romero Rivas, quien se hacía pasar como líder religioso, tiene 19 antecedentes por diferentes delitos indicaron las autoridades.

El capturado fue identificado como: Rodolfo Romero Rivas. (Foto: PNC)
Por lo tanto, había sido detenido anteriormente por los delitos de robo agravado, robo en grabado de tentativa, intento de robo, hurto, hurto de semoviente, hurto grado de tentativa, allanamiento de morada, allanamiento, ebriedad y escándalo, agregó la PNC.

Los agentes policiales trasladaron a este hombre al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

El detenido fue trasladado al juzgado correspondiente. (Foto: PNC)
