Capturan a supuesto líder religioso que cuenta con 19 antecedentes

El detenido era buscado por tener tres órdenes de captura vigentes.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Rodolfo Romero Rivas, de 64 años, en el kilómetro 82 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la aldea El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
Este hombre era buscado por tener tres órdenes de aprehensión por hurto agravado y encubrimiento propio, según detalló la PNC.
Romero Rivas, quien se hacía pasar como líder religioso, tiene 19 antecedentes por diferentes delitos indicaron las autoridades.
Por lo tanto, había sido detenido anteriormente por los delitos de robo agravado, robo en grabado de tentativa, intento de robo, hurto, hurto de semoviente, hurto grado de tentativa, allanamiento de morada, allanamiento, ebriedad y escándalo, agregó la PNC.
Los agentes policiales trasladaron a este hombre al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.