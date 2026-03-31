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Capturan a taxistas tras ataque armado en San Raymundo.

  • Por Susana Manai
30 de marzo de 2026, 19:28
Los capturados intentaron ocultar el arma dentro del vehículo. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Los capturados intentaron ocultar el arma dentro del vehículo. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Dos taxistas fueron capturados tras registrarse un ataque armado en un sector de San Raymundo. 

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Dos taxistas fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), señalados como presuntos responsables de un ataque armado registrado en el municipio de San Raymundo.

Dos taxistas fueron capturados tras un ataque armado. (Foto: PNC)
Dos taxistas fueron capturados tras un ataque armado. (Foto: PNC)

De acuerdo con la información preliminar, las capturas se realizaron en el bulevar Las Fuentes, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, como parte de un operativo de seguimiento tras el hecho ocurrido en la zona 4 de San Raymundo.

Las capturas se realizaron en ciudad Quetzal. (Foto: PNC)
Las capturas se realizaron en ciudad Quetzal. (Foto: PNC)

"Hay revólver incautado en un compartimiento del vehículo tipo taxi" dijo la PNC. 

Intentaron ocultar el arma dentro del vehículo. (Foto: PNC)
Intentaron ocultar el arma dentro del vehículo. (Foto: PNC)

Hasta el momento el operativo continua en desarrollo. 

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