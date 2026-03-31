Capturan a taxistas tras ataque armado en San Raymundo.

Dos taxistas fueron capturados tras registrarse un ataque armado en un sector de San Raymundo.
TE PUEDE INTERSAR: Capturados por trata de personas y explotación en Amatitlán
Dos taxistas fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), señalados como presuntos responsables de un ataque armado registrado en el municipio de San Raymundo.
De acuerdo con la información preliminar, las capturas se realizaron en el bulevar Las Fuentes, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, como parte de un operativo de seguimiento tras el hecho ocurrido en la zona 4 de San Raymundo.
"Hay revólver incautado en un compartimiento del vehículo tipo taxi" dijo la PNC.
Hasta el momento el operativo continua en desarrollo.