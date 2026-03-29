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Capturan a presunta “tesorera” de banda de extorsionadores

  • Por Maria Fernanda Gallo
29 de marzo de 2026, 11:34
La mujer tenía una orden de captura por estar sindicada a extorsiones. (Foto ilustrativa: Shutterctock)

La mujer tenía una orden de captura por estar sindicada a extorsiones. (Foto ilustrativa: Shutterctock)

La mujer era encargada de recibir el pago de las extorsiones.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturo a Angélica "N", de 37 años, en la Colonia Cascadas III, ubicada en la zona 3 de Escuintla.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Según las investigaciones, la mujer presuntamente es integrante de una banda extorsionadores de este departamento, quienes se dedican a intimidar y exigir dinero bajo amenazas. 

La mujer, ahora capturada, era la encargada de recibir los depósitos en su cuenta bancaria y se le acusa del delito de extorsión en forma continuada.

La mujer fue puesta a disposición de la ley. (Foto: PNC)
La mujer fue puesta a disposición de la ley. (Foto: PNC)

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