Capturan a tres hombres por distintos delitos tras ser deportados desde EE. UU.

Tres hombres fueron detenidos por distintos delitos luego de que arribaran al país de un vuelo de deportados proveniente de Estados Unidos, este sábado 25 de abril.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que uno de los capturados es Mynor "N", de 24 años, quien es señalado de asesinato en grado de tentativa, requerido por un juzgado de Chiquimula.

Otro de los aprehendidos fue identificado como: Amílcar "N", de 52 años, este hombre es requerido por un juzgado del departamento de Guatemala por asociación ilícita, conspiración, asesinato y portación ilegal de armas de fuego.

El tercer detenido es Elisario "N", de 49 años, quien es solicitado por un juzgado de Quetzaltenango por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)