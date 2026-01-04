Capturan a tres hombres que se hacían pasar por agentes de la PNC

Los individuos utilizaban uniformes similares a los de la PNC y portaban un arma de fuego.
Un operativo que la Policía Nacional Civil (PNC) tenía instalado el pasado sábado 3 de enero en la calle real de la aldea San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, permitió la captura de tres hombres.
En el lugar fueron detenidos: Brayan Alexander Gómez García, de 18 años; Marcos Gamaliel Canrey Valle, de 24; y de Edy Estuardo Gómez Tepaz, de 23; quienes se hacían pasar por agentes de la PNC.
Estos jóvenes se conducían en un vehículo de dos ruedas e iban vestidos con uniformes similares a los que utiliza la PNC.
Luego de un registro superficial, se estableció que también llevaban un rifle de viento marca Barrel de color negro, según indicaron las autoridades.
Los tres hombres fueron consignados y presentados ante juez competente, agregó la PNC.