Capturan a tres hombres que se hacían pasar por agentes de la PNC

  • Por Geber Osorio
04 de enero de 2026, 09:45
Tres&nbsp;jóvenes portaban vestimenta similar al de la PNC. (Foto: archivo/Soy502)

Los individuos utilizaban uniformes similares a los de la PNC y portaban un arma de fuego.

Un operativo que la Policía Nacional Civil (PNC) tenía instalado el pasado sábado 3 de enero en la calle real de la aldea San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, permitió la captura de tres hombres.

En el lugar fueron detenidos: Brayan Alexander Gómez García, de 18 años; Marcos Gamaliel Canrey Valle, de 24; y de Edy Estuardo Gómez Tepaz, de 23; quienes se hacían pasar por agentes de la PNC.

Estos jóvenes se conducían en un vehículo de dos ruedas e iban vestidos con uniformes similares a los que utiliza la PNC.

Los capturados fueron identificados como Alexander Gómez García, Marcos Gamaliel Canrey Valle y Edy Estuardo Gómez Tepaz. (Foto: PNC)
Luego de un registro superficial, se estableció que también llevaban un rifle de viento marca Barrel de color negro, según indicaron las autoridades.

Los tres hombres fueron consignados y presentados ante juez competente, agregó la PNC.

Los ahora detenidos portaban un rifle de viento. (Foto: PNC)
