Capturan a las Tres Mosqueteras cuando trasladaban repuestos robados

"Las Tres Mosqueteras" capturadas cuando trasladaban repuestos para motos robados en Santa Rosa
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Este viernes 24 de abril, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de tres mujeres en Santa Rosa, quienes son señaladas de pertenecer a una estructura criminal que intercepta y roba vehículos de mercadería.
Según el reporte oficial, agentes de la comisaría 32 capturaron a tres mujeres en En Santa Cruz Naranjo, que viajaban en un camión trasladando repuestos para motocicletas y que presuntamente fueron robados el jueves 23 de abril.
Además indicaron que dichos repuestos eran trasladados en otro camión, en la aldea Las Astas, Barberena, Santa Rosa, cuando fueron robados. Esta mercadería está valorada en aproximadamente Q.250,000.
Según las investigaciones, las detenidas presuntamente integran una estructura delictiva denominada "Las Tres Mosqueteras", que se dedica a interceptar vehículos con mercadería.
Tras su detención fueron resguardadas y puestas a disposición de la justicia para esclarecer los hechos.