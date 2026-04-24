Percance vial deja una persona fallecida en interconexión Naranjo–Minerva.

Se presume que la víctima del percance perdió el control de su vehículo y al caer del mismo falleció por politraumatismo.
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Durante la madrugada de este viernes 24 de abril se reportó un accidente de tránsito que involucró a un motorista.
Conductores que transitaban por la interconexión Naranjo–Minerva, Zona 4 de Mixco, se percataron de la presencia de un hombre que permanecía inconsciente en la cinta asfáltica.
Al llegar al lugar, Bomberos Municipales localizaron a un hombre de aproximadamente 25 años sin signos vitales por politraumatismo, ya que contaba con un trauma de cráneo severo.
Según información preliminar, el piloto iba a bordo de su motocicleta y por causas que se desconocen habría perdido el control y sufrido una caída mortal.
Tras el hallazgo se coordinó con las autoridades correspondientes para la diligencias de ley y se acordonó la escena.