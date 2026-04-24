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Percance vial deja una persona fallecida en interconexión Naranjo–Minerva.

  • Por Reychel Méndez
24 de abril de 2026, 06:42
El hombre falleció debido a un fuerte golpe en la cabeza. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hombre falleció debido a un fuerte golpe en la cabeza. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Se presume que la víctima del percance perdió el control de su vehículo y al caer del mismo falleció por politraumatismo.

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Durante la madrugada de este viernes 24 de abril se reportó un accidente de tránsito que involucró a un motorista.

Conductores que transitaban por la interconexión Naranjo–Minerva, Zona 4 de Mixco, se percataron de la presencia de un hombre que permanecía inconsciente en la cinta asfáltica.

Al llegar al lugar, Bomberos Municipales localizaron a un hombre de aproximadamente 25 años sin signos vitales por politraumatismo, ya que contaba con un trauma de cráneo severo.

Los socorristas llegaron al lugar para auxiliarlo pero la víctima ya había perdido la vida. (Foto: CMB)
Los socorristas llegaron al lugar para auxiliarlo pero la víctima ya había perdido la vida. (Foto: CMB)

Según información preliminar, el piloto iba a bordo de su motocicleta y por causas que se desconocen habría perdido el control y sufrido una caída mortal.

Tras el hallazgo se coordinó con las autoridades correspondientes para la diligencias de ley y se acordonó la escena.

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