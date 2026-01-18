Versión Impresa
Sospechosos de atacar a la PNC son detenidos en zona 13

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de enero de 2026, 10:45
Los capturados fueron sorprendidos cargando armamento pesado. (Foto: Shutterstock)

Los hombres detenidos presuntamente son responsables de haber iniciado un ataque armado en la zona 13.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) comenzaron una persecución a hombres desconocidos, quienes presuntamente son acusados de haber disparado momentos previos a elementos policiales.

(Foto: PNC)

Ante ello, se detuvieron a cuatro terroristas miembros de la mara 18, en la Colonia Santa Fe, zona 13, en donde se les decomisó armas de fuego y dispositivos móviles. 

Estas capturas se dan en marco de los recientes ataques armados contra la PCN, los cuales, dejaron a 7 agentes muertos y 10 heridos, según el Ministro de Gobernación Marcos Villeda.

Esta declaración la realizó por medio de una conferencia de prensa donde además confirmo que dos vehículos y un tuc tuc fueron decomisados al identificarse que eran los transportes en que terroristas de la mara 18 ejecutaron dichos ataques.

