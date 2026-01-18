Sospechosos de atacar a la PNC son detenidos en zona 13

Los hombres detenidos presuntamente son responsables de haber iniciado un ataque armado en la zona 13.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) comenzaron una persecución a hombres desconocidos, quienes presuntamente son acusados de haber disparado momentos previos a elementos policiales.
Ante ello, se detuvieron a cuatro terroristas miembros de la mara 18, en la Colonia Santa Fe, zona 13, en donde se les decomisó armas de fuego y dispositivos móviles.
Estas capturas se dan en marco de los recientes ataques armados contra la PCN, los cuales, dejaron a 7 agentes muertos y 10 heridos, según el Ministro de Gobernación Marcos Villeda.
Esta declaración la realizó por medio de una conferencia de prensa donde además confirmo que dos vehículos y un tuc tuc fueron decomisados al identificarse que eran los transportes en que terroristas de la mara 18 ejecutaron dichos ataques.