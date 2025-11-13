¡Operativos en la zona 10! Capturan a un hombre acusado de lavado de dinero

- El Ministerio Público y la PNC confirmaron la captura de dos hombres durante operativos simultáneos en la zona 10 capitalina y Villa Nueva. Ambos están señalados por participar en actividades de lavado de dinero u otros activos. TE PUEDE INTERESAR: MP revela supuesto desfalco millonario en compra de fertilizantes Las autoridades arrestaron a Ángel P. y Yeison G. durante una serie de operativos realizados en distintos puntos de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala y en el municipio de Villa Nueva. Ambos son señalados de participar en actividades vinculadas con lavado de dinero y extorsiones. (Foto: MP) Según la investigación Ángel P. fue detenido por su presunta participación en el delito de lavado de dinero u otros activos, mientras que Yeison G. enfrenta cargos por extorsión, exacciones intimidatorias y lavado de dinero. Los allanamientos buscaban indicios que permitan avanzar en una investigación sobre el manejo de fondos obtenidos de manera ilícita. (Foto: MP) De acuerdo con las autoridades, las diligencias incluyeron allanamientos, inspecciones y el secuestro de evidencia en varios inmuebles, donde se buscaban indicios que permitan avanzar en una investigación sobre el manejo de fondos obtenidos de manera ilícita. Ambos capturados son señalados de participar en actividades vinculadas al lavado de dinero y extorsiones. (Foto: MP) Los operativos fueron coordinados por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Fiscalía Regional Metropolitana, con el apoyo operativo de la Policía Nacional Civil (PNC).