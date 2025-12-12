Versión Impresa
Los hombres que pretendían cometer un ataque armado en una feria

  • Por Reychel Méndez
12 de diciembre de 2025, 08:30
Los capturados portaban armas de fuego ilegales. (Foto: Archivo Soy502)

Agentes de la PNC lograron la captura de dos hombres que presuntamente planeaban un ataque armado en una feria de Quetzaltenango. 

Elementos de la comisaría 41, de la Policía Nacional Civil (PNC), lograron la captura de Bily "N", de 25 años y Pascual "N", de 30 años, quienes portaban armas ilegales. 

Durante la aprehensión se decomisó una subametralladora calibre .380, con una tolva y 16 municiones, además de una pistola con una tolva conteniendo 13 municiones.

Armas incautadas por agentes de la Policía Nacional Civil. (Foto: PNC)
Según las autoridades, los delincuentes pertenecen al Barrio 18 y pretendían realizar un ataque armado en una feria de la aldea Villa Hermosa, en Flores Costa Cuca, Quetzaltenango. 

Autoridades correspondientes realizarán investigaciones para definir la situación penal de los presuntos atacantes. 

