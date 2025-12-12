Ejecutan requisa en cárcel "Las Gaviotas" como acciones de fin de año

-

Las requisas son parte de las acciones previstas durante la temporada de fin de año por la Secretaría de Bienestar Social.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) informó que este jueves 11 de diciembre se llevó a cabo una requisa en el Centro Especializado en Reinserción CER-1, más conocido como Las Gaviotas, en la zona 13 capitalina.

Estas labores forman parte de las acciones previstas por la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización durante la temporada de fin de año, con el objetivo de verificar las condiciones de control y seguridad dentro del centro, señalaron las autoridades.

El operativo contó con la participación de personal de SBS, agentes y personal médico de la Policía Nacional Civil (PNC), así como representantes del Ministerio Público (MP) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Durante la requisa no se localizaron objetos prohibidos, siendo este el resultado del trabajo preventivo que se desarrolla de forma continua para evitar el ingreso de ilícitos mediante visitas, encomiendas o cualquier otra vía, señala un comunicado de la SBS.

Asimismo, menciona que se continuará efectuando en los centros juveniles bajo su administración conforme a los planes operativos definidos para estas últimas semanas del año 2025.