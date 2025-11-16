Caravana despide a reina de belleza fallecida en accidente

La caravana que acompañó la carroza fúnebre de la reina de belleza del municipio de Nueva Concepción, Escuintla, fue memorable.
EN CONTEXTO: Despiden a reina de belleza guatemalteca luego de trágico accidente
La Flor de Feria 2024-2025 de este municipio es recordada como una jovencita carismática y servicial, Ivana López Muralles, no solo deja una pérdida para su familia, sino para vecinos, amigos y un vacío en los concursos de belleza municipales.
Durante la tarde del sábado 15 de noviembre, eran cientos de flores de color rosa que acompañaban sus restos, para posteriormente iniciar una caravana que la escoltó hacia el cementerio.
En la carroza fúnebre se lucían todas las bandas de los títulos de belleza que obtuvo desde pequeña y cientos de personas se hicieron presentes para darle el último adiós.
Así la acompañaron:
El caso
Luego de haber salido a la luz el video donde se muestra el momento exacto del accidente, fue capturado un hombre. Hasta el momento se desconoce la causa de porque perdió el control del picop que impactó a Ivana, cuando ella se conducía en su moto.
Tras el hecho la Municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, declaró luto municipal.