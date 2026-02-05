La Caravana del Zorro 2026 contará con el respaldo de Raptor

-

Raptor será patrocinador oficial de la Caravana del Zorro 2026, una de las peregrinaciones motociclistas con mayor convocatoria a nivel mundial y reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

La actividad se realizará el sábado 7 de febrero, con salida desde la Plaza de la Constitución y recorrido hacia la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas.

(Fotografía cortesía: Raptor)

La marca tendrá presencia desde el punto de partida en la zona 1 capitalina y durante la parada tradicional en Teculután, Zacapa, donde recibirá a los motoristas y al Zorro Mayor, Eddy Villa De León. Con esta participación, Raptor se suma a una de las tradiciones que reúne a miles de motoristas cada año.

En esta edición, la experiencia será documentada en tiempo real a través de la creadora de contenido Daniella González, quien realizará por primera vez el recorrido hacia Esquipulas. A lo largo del trayecto, compartirá la salida, el camino y la llegada a la Basílica, mostrando la vivencia desde su perspectiva en redes sociales.

“ Queremos que todos disfruten del camino y lleguen con bienestar a su destino. Este año acompañamos la ruta con mensajes preventivos, además de sumar la experiencia de Daniella para llevar esta tradición a nuevas audiencias. ” Ricardo López , gerente de categoría de energizantes en Maravilla.

Como parte de su aporte a la Caravana del Zorro 2026, Raptor promoverá mensajes de hidratación constante y conducción prudente, enfocados en la seguridad vial de los participantes durante el recorrido.