Así será el retorno de la Caravana del Zorro en su 65a. edición

Los operativos de la Policía Nacional Civil de Tránsito y otras autoridades de seguridad permanecerán hasta las 18:00 horas.
EN CONTEXTO: El "Zorro Mayor" arriba a Esquipulas en la 65 edición de la Caravana del Zorro
Para este domingo 8 de febrero se espera el retorno de los participantes de la 65.ª edición de la Caravana del Zorro, la cual movilizó a más de 80 mil personas con destino a la Basílica de Esquipulas, ubicada en el departamento de Chiquimula.
Pese a que varios conductores de moto retornarán a distintas horas de este domingo sobre la ruta al Pacífico, se estima una mayor carga vehicular por la tarde.
Esto después de vivir en congregación una peregrinación masiva, cargada de cultura y fe, que culminó con una misa en conmemoración al Cristo Negro.
Las autoridades solicitan a los conductores transitar con precaución.