El "Zorro Mayor" arriba a Esquipulas en la 65 edición de la Caravana del Zorro

-

El Zorro Mayor llegó a al Basílica de Esquipulas junto a miles de peregrinos.

TE PUEDE INTERESAR: Las imágenes curiosas que sorprenden en la Caravana del zorro 2026

El Zorro Mayor, Edy Villadeleón, hizo su arribo a la Basílica de Esquipulas, en Chiquimula, como parte del momento más simbólico de la 65 edición de la Caravana del Zorro, tradición que cada año reúne a miles de motociclistas movidos por la fe el primer sábado de febrero.

Su llegada fue acompañada por peregrinos que completaron el recorrido desde la Ciudad de Guatemala, un trayecto de aproximadamente 220 kilómetros que culmina con la misa de acción de gracias en honor al Cristo Negro de Esquipulas.

El Zorro Mayor, Edy Villa de León, hizo su arribo a la Basílica de Esquipulas, en Chiquimula, como parte del cierre de la Caravana del Zorro 2026.

: PNC pic.twitter.com/xOeeKZQ6MX — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 8, 2026

Este año más de 80 mil motoristas participaron en la caravana, considerada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación desde 2011.

El recorrido de este año se desarrolló en medio del Estado de Sitio vigente.

Creatividad y devoción se mezclaron en la Caravana del Zorro 2026. (Foto: AFP)

Como medida preventiva, municipalidades como Chiquimula, Quetzaltepeque y Esquipulas implementaron ley seca en distintos horarios, buscando mantener el orden y reducir riesgos durante el paso y la estadía de los peregrinos.

Con la llegada del Zorro Mayor al santuario, la caravana alcanza su punto culminante, cerrando una jornada entre carretera y devoción.