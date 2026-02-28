Procesiones del Segundo Sábado y Domingo de Cuaresma en la Ciudad

-

Este fin de semana, con el inicio de marzo, se desarrollan las celebraciones del Segundo Sábado y Domingo de Cuaresma.

La Ciudad de Guatemala se prepara para vivir jornadas marcadas por tradicionales cortejos procesionales que recorrerán distintos sectores. Se espera que cientos de fieles y visitantes se movilicen al centro de la ciudad a vivir este tiempo de reflexión.

Y para este sábado 28 de febrero se espera que los más pequeños devotos sean parte de la solemne Procesión Infantil, Beaterio de Belén que saldrá desde la 9a. Avenida y 14 Calle, zona 1 a partir de las 14:30 y se espera su retorno a la Rectoría a las 16:30 horas.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

A las 15:00 horas saldrá desde la 12a. Avenida y 10 Calle, zona 1, la procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores, de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo y su retorno será a las 20:45 horas.

También a las 15:00 horas el Santuario del Señor San José tendrá un cortejo procesional desde la 5a. Calle y 13a. Avenida, de la zona 1, se espera su regreso al rededor de las 21:30 horas.

Este es el recorrido de la procesión del Segundo Sábado de Cuaresma, del Santuario del Señor San José. (Foto: extracto web)

Marzo comienza este primer domingo del mes con el recorrido de la consagrada imagen del Jesús Nazareno de la Justicia, de la Parroquia Nuestra Señora de Los Remedios, Templo El Calvario, ubicado en la 6a Avenida "A" 18-36, zona 1, a partir de las 8:00 a las 21:00 horas.

(Foto: Ministerio de Gobernación)

A partir de las 14:30 a las 20:45 la procesión de María Santísima de la Soledad "Reina de la Humanidad", de la Parroquia del Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección tendrá su recorrido.

(Foto: Ministerio de Gobernación)

Y a las 16:30 iniciará la procesión de la Virgen Dolorosa Franciscana, Templo Histórico de San Francisco ubicado en la 6a. Avenida 13-01, de la zona 1.

(Foto: Ministerio de Gobernación)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) estarán presentes para coordinar la seguridad y tránsito del área.