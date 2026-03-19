En abril inicia la construcción de la cárcel de Izabal, reitera el Mingob

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El Ministerio de Gobernación reiteró que la construcción de máxima seguridad de Izabal iniciará en abril.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró durante una conferencia de prensa, que en abril próximo iniciará la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal.

Según Villeda, la cárcel estará ubicada en una finca extinguida a una persona extraditada de Honduras hacia Estados Unidos y condenada por narcotráfico.

"A esa persona se le extinguieron siete enormes fincas, en una de ellas se va a construir la cárcel", dijo Villeda.

De acuerdo con el ministro, en el lugar en donde estará la cárcel, han existido actividades ilícitas, desde trasiego de droga, hasta de jade y oro. Incluso, ha habido grupos ilegales y gente armada, describió.

Manifestaciones en contra

Según el ministro, la cárcel será construida lejos de la población. La comunidad más cercana está a 3 kilómetros, llamada Quebrada Grande, mientras que a unos 12 kilómetros está la comunidad de San Vicente de Paul.

"Nos hemos acercado a las comunidades, les hemos explicado cuál es el proyecto y nos han manifestado que no tienen ninguna oposición", dijo Villeda.

Luego agregó que la última protesta que vio, habría sido montada por el alcalde de Morales y por personas que no pertenecen a las comunidades cercanas.

"A mi lo que me preocupa, es que ahora, que vamos a construir una cárcel de máxima seguridad con todos los estándares internacionales, resulta que hay protestas, pero es raro que no se hayan dado cuando estos bienes servían para trasegar droga y estaban en manos de grupos narcotraficantes, que mantenían sembrando el terror", manifestó.

Por último, mencionó que la cárcel tendrá anillos de seguridad amplios, lo que imposibilitará que personas vinculadas a privados de libertad se asienten en el área.

El pasado 8 de marzo, pobladores acudieron a manifestar su desacuerdo con la posible construcción de una cárcel de máxima seguridad en ese municipio, un área que, según indicaron, se caracteriza por su actividad agrícola y por el comercio fronterizo con Honduras y Belice.

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