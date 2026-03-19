¿Qué pasó con "El Lobo"? Ministro de Gobernación responde en dónde está recluído

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El ministro de Gobernación aseguró que toma con humor que páginas dedicadas a desinformar hayan asegurado que “El Lobo” ya no estaba en Renovación I.

“Lo tengo que tomar con mucho humor, pero yo les puedo asegurar que El Lobo está en su furgón en la cárcel de Renovación”, así respondió el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ante la información que circuló en redes sociales.

De acuerdo con Villeda, Aldo Duppie Ochoa, máximo líder del Barrio 18, sigue aislado en Renovación I.

“Cuando veo esas noticias, sobre todo de muchas páginas que se dedican a desinformar, yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo sería la dinámica para sustituir al señor Aldo Duppie Ochoa”, dijo.

Posteriormente, invitó a hacer un ejercicio mental de cómo sería posible esa sustitución.

“Hagamos la mecánica, número uno, tendría que encontrarnos a una persona que se parezca a Aldo Duppie, y luego le tendría que proponer un trato: te voy a dar una cantidad de dinero para que vayas a pasar el resto de tu vida a un furgón”, ejemplificó.

También dijo que este tipo de información surge de las mismas páginas que han estado desinformando.

“Estamos bajo un ataque constante de páginas desinformadoras; empiezan a subir fotos de que ciertos reos mantienen privilegios, celebran cumpleaños, y cuando hemos llegado a investigar, son fotos de hace tres años, que no son ni de este Gobierno”, detalló.

Por último, dijo que la forma más fácil y la vía legal para confirmar que “El Lobo” sigue en Renovación I es planteando una exhibición personal.

“Sí le puedo asegurar que él está ahí”, concluyó Villeda.

Requisa en Renovación I

Las declaraciones del ministro de Gobernación se realizan luego de una requisa realizada en la prisión de Renovación I, en donde se observó al "Lobo", pero con un aspecto diferente. Esto llevó a varias páginas en redes sociales a especular que no se trataba de él.

Tras compartir las imágenes, el Ministerio de Gobernación, destacó que "El Lobo" cumple condena y que fue uno de los primeros internos en ocupar celdas temporales tras el incendio provocado por la Mara 18 y que derivó en la muerte de 10 agentes de la PNC, en respuesta a las restricciones del penal, el pasado 18 de enero.