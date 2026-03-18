Estas son las restricciones para los transportes pesados durante Semana Santa

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Las restricciones serán desde el miércoles 1 de abril a partir de las 12:00 horas, hasta el domingo 5 de abril a las 23:59 horas.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer las restricciones que se tendrán para los transportes pesados durante la Semana Santa 2026.

Del 1 al 5 de abril, únicamente podrán transitar los vehículos que transporten productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, grúas y equipo audiovisual destinado a eventos autorizados, según lo establece el Acuerdo Ministerial 239-2026, publicado en el Diario de Centroamérica.

El resto de unidades de carga pesada deberá suspender su circulación durante este periodo, según la medida implementada por la Dirección General de Transporte (DGT).

Esta normativa busca reducir congestionamientos, prevenir accidentes y facilitar la circulación de vehículos particulares y transporte de pasajeros en carreteras y rutas turísticas, atendiendo a uno de los periodos de mayor movilización del país, señalaron las autoridades.

El motivo de la restricción es evitar congestionamientos. (Foto: CIV)

La circulación vial

Los transportistas que requieran circular durante esta excepción deberán generar un código QR autorizado por la DGT. Este trámite es completamente gratuito y permite al personal de control verificar de forma rápida el tipo de carga y confirmar que el vehículo cuenta con autorización oficial.

Para obtener el código, los usuarios deben ingresar al portal https://validacion.dgt.gob.gt, proporcionar información detallada sobre su viaje y la mercancía transportada. Una vez completado el registro, el sistema genera automáticamente el código QR correspondiente.

La circulación del transporte pesado será del kilómetro 290 de la ruta CA-9 Norte a las instalaciones de la terminal ferroviaria de Puerto Barrios y a las instalaciones del Puerto Santo Tomás de Castilla sobre la CA-9 Norte.

Asimismo, del kilómetro 80 de la ruta CA-9 Sur "A" a las instalaciones del Puerto Quetzal, kilómetro 104 de la CA-9 Sur y al kilómetro 114 de la CA-9 Sur.

Del 1 al 5 de abril, solo vehículos con productos autorizados podrán circular en carreteras del país. Los transportistas deben generar su código QR en https://t.co/rkY9WtXJDk para facilitar la verificación. pic.twitter.com/XLTkK1x0d2 — Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) March 18, 2026

La DGT también le recomienda a todos los conductores planificar sus viajes, respetar los límites de velocidad y extremar las medidas de seguridad, especialmente en rutas de alta afluencia turística.