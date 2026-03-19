El trágico final de una maestra de matemática

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Gricel Natalí murió de forma inmediata al ser impactada, aunque aun no se define que tipo de vehículo fue el culpable.

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La mañana de este jueves 19 de marzo, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 187.9 de la ruta CA-2, en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, que dejó sin vida a Gricel Cifuentes Aguilar, de 38 años, ingeniera en agronomía y maestra de matemáticas.

La catedrática se dirigía al centro educativo en el que laboraba cuando sufrió el percance. Al lugar se presentaron socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca y confirmaron que había sufrido múltiples traumas, por lo que perdió la vida al instante.

Junto a la escena quedó la motocicleta y el casco de seguridad de la docente. (Foto: Ángel Revolorio/Claborador)

Además, atendieron a Héctor Lorenzo, de 47 años, quien viajaba en otra motocicleta y resultó con golpes en distintas partes del cuerpo.

"Era muy amable, cariñosa, respetuosa, sincera. Es una gran pérdida. Nos hará mucha falta; era una de las docentes más reconocidas y queridas del instituto", expresó César Martínez, colega de la víctima.

Según la Policía Nacional Civil, de manera preliminar se maneja que ambas motocicletas fueron impactadas por un vehículo pesado mientras circulaban por su carril.

La institución en la que trabajó Gricel Cifuentes lamentó el hecho. (Foto: Redes Sociales)

Piden investigar los hechos

El padre de la docente, Ismael Cifuentes, expresó: "es mentira que un tráiler ocasionó el accidente, el otro motorista fue el que la colisionó de frente, ella iba en su carril. Esto no se va a quedar así, tomaremos medidas legales, pedimos que se investigue". Agregó.

En el lugar quedaron las dos motocicletas involucradas, mientras que el supuesto vehículo pesado continuó su camino.