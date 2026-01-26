¿Por qué cargó Raschel Paz a Fátima Bosch como bienvenida?

-

Raschel Paz, Miss Universe Guatemala 2025, recibió a Fátima Bosch de una manera muy curiosa: cargándola. Existe un motivo detrás y Miss Universe lo reveló a Soy502.

En una conversación Fátima contó a Soy502 su sentir al ver a Raschel de nuevo tras la noche de su coronación celebrada en Tailandia.

La mexicana contó que fue un reencuentro especial y esperado, ya que fueron muy cercanas durante la competencia:

"Recreamos una foto icónica que nos tomamos en Miss Universe donde ella me está cargando y sin duda fue memorable y súper divertido".

Foto: Roma Films.

La amistad que marcó tendencia

La imagen de ambas se hizo viral en noviembre de 2025, días antes de la final, Raschel compartió en sus redes sociales dos fotografías junto a Bosch, que recibieron miles de reacciones, en una de ellas, ambas están vestidas de blanco cerca del escenario donde Paz clasificaría al Top 30 y Bosch se quedaría con la corona, la guatemalteca carga a la mexicana mientras ambas se ríen.

"Jajaja eres top. Te quiero mi reina", reaccionó al post Miss Universe.

Una visita especial

Fátima quedó marcada por la amabilidad de los guatemaltecos, misma que se reflejó durante todos sus encuentros en distintas organizaciones sociales, cuyo aporte es vital para la niñez. En varias ocasiones la reina fue conmovida hasta las lágrimas.

Tras partir de Guatemala este 26 de enero, su próxima parada fue República Dominicana.

RECUERDA:

Foto: Raschel Paz.