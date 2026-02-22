Los cargos que deberá enfrentar "Pantera" requerido por EE. UU.

Alias "Pantera" es requerido por Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.
Te interesa: Capturan a "Pantera" requerido en extradición por EE.UU.
Víctor Manuel Pérez, alias "Pantera o Cholo Bota", fue capturado en Quetzaltenango con fines de extradición.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el presunto narcotraficante es requerido por tráfico y almacenamiento de drogas.
Pérez enfrentará dos cargos, el primero por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia, conteniendo una cantidad detectable de Cocaína.
El segundo por fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia, detectable de cocaína.
Al momento de su captura, iba conduciendo un vehículo tipo picop de modelo reciente.
Este vehículo fue incautado, mientras la investigación continuará.
Según la PNC, el presunto narcotraficante era fuertemente custodiado por personas armadas al momento de su detención.