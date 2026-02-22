Versión Impresa
Los cargos que deberá enfrentar "Pantera" requerido por EE. UU.

  • Por Dulce Rivera
21 de febrero de 2026, 20:38
Alias "Pantera" fue capturado en Quetzaltenango. (Foto: PNC)

Alias "Pantera" es requerido por Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. 

Víctor Manuel Pérez, alias "Pantera o Cholo Bota", fue capturado en Quetzaltenango con fines de extradición. 

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el presunto narcotraficante es requerido por tráfico y almacenamiento de drogas. 

Pérez enfrentará dos cargos, el primero por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia, conteniendo una cantidad detectable de Cocaína. 

El presunto narcotraficante capturado. (Foto: PNC)
El segundo por fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia, detectable de cocaína.

Al momento de su captura, iba conduciendo un vehículo tipo picop de modelo reciente. 

En este vehículo se conducía "Pantera". (Foto: PNC)
Este vehículo fue incautado, mientras la investigación continuará. 

Según la PNC, el presunto narcotraficante era fuertemente custodiado por personas armadas al momento de su detención. 

