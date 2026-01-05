Carlo Ancelotti está detrás de la llegada de Endrick a Lyon

-

"Mi corazón y mi cabeza están en Lyon, donde mi objetivo es jugar y ganar para regresar a la selección", declaró el delantero brasileño Endrick este lunes al ser presentado con su nuevo club, al que llega cedido hasta final de temporada por el Real Madrid.

"Cuando el Lyon se puso en contacto conmigo para hacerme saber que estaba interesado en una cesión, fue realmente importante para mi esposa Gabriely, mi familia y mi agente, porque necesitaba jugar", comentó el jugador en conferencia de prensa.

"¿El Lyon? Me dije '¡Guau!', es Dios quien pone este club en mi camino, en mi corazón", añadió Endrick, que podría debutar el próximo domingo contra el Lille en partido de la Copa de Francia.

La joven promesa brasileña de 19 años apenas ha contado esta temporada para el nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso: solo 99 minutos entre todas las competiciones.

"PARA MÍ FUERON MIS MEJORES MESES REALMENTE, PUDE CONVERTIRME EN UN MEJOR MARIDO, EN MEJOR PERSONA". A pesar de no jugar mucho los últimos 6 meses en el Real Madrid, ENDRICK destacó lo aprendido en ese lapso en su presentación oficial con el Lyon. pic.twitter.com/7evGjz5QUI — SportsCenter (@SC_ESPN) January 5, 2026

"Mi objetivo es ayudar al Lyon, jugar y ganar. Y cuando uno es brasileño, todo el mundo sueña con ir a la selección. Últimamente, no me han convocado, pero haré todo lo posible para volver", insistió Endrick, que suma 14 internacionalidades con su país y 3 goles.

Consejo de "Carletto"

Su gran objetivo es ser convocado por Carlo Ancelotti para jugar con la Canarinha el Mundial 2026. Según Endrick, el italiano le recomendó priorizar su desarrollo y buscar un equipo donde pudiera tener minutos.

"Me dijo que lo más importante en esta etapa de mi carrera era jugar, aprender y desarrollarme cada día en el campo", explicó el delantero.