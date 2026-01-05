¿Podrá jugar? Mbappé se entrena al margen pensando en la Supercopa

-

El Real Madrid sigue pendiente del estado físico de Kylian Mbappé. El atacante francés realizó el lunes trabajo en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas, un paso importante dentro de su proceso de recuperación del esguince de rodilla con el que arrancó el año 2026. Esta sesión sirvió para evaluar sus sensaciones de cara a una posible convocatoria para la Supercopa de España, cuya decisión final se tomará el martes tras una última prueba.

El problema en la rodilla izquierda apareció el pasado 30 de diciembre, durante un entrenamiento abierto al público en el estadio Alfredo di Stéfano. Desde aquel día, el delantero no había podido realizar actividad física, centrándose exclusivamente en un tratamiento intensivo de fisioterapia hasta este inicio de semana, cuando volvió a ejercitarse de manera controlada.

Según informaciones cercanas al club, el cuerpo técnico decidirá si Mbappé entra o no en la lista definitiva después de la última sesión antes del viaje a Arabia Saudí, donde el equipo disputará el torneo. Aunque sus opciones de participar en el partido son reducidas, su presencia no está completamente descartada.

Lunes de trabajo pic.twitter.com/3Hz4DQItT3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 5, 2026

En paralelo, Xabi Alonso recibió noticias positivas con la reincorporación de Dean Huijsen al grupo tras superar unas molestias musculares. El defensa se entrenó junto a Dani Carvajal, quien continúa recuperando ritmo competitivo después de regresar a una convocatoria dos meses más tarde.

El conjunto blanco afrontará el jueves la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid. Sobre Mbappé, el entrenador fue prudente y dejó claro que se esperará hasta el último momento: "Veremos cómo se encuentra antes del viaje y entonces tomaremos la decisión definitiva, seguimos intentando apurar todas las opciones", afirmó Alonso.