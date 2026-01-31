Estos son los cargos que enfrentará el “Bufón”, pandillero recapturado

En San Pedro Ayampuc fue descubierto Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" o "Joker", quien era buscado por fugarse del preventivo para hombres Fraijanes II.
EN CONTEXTO: En vivo: Así trasladan al "Bufón", pandillero recapturado tras fugarse de Fraijanes 2
El 30 de enero fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) tras haberse iniciado los operativos de búsqueda el pasado 12 de octubre, día en que terroristas del barrio 18 escaparon de Fraijanes 2.
Durante su captura fue incautado armamento ilícito de alto calibre, que era portado por el prófugo junto a dos menores de edad, quienes lo acompañaban.
Ante ello, el Ministerio Público (MP) afirma que el recapturado enfrentará tres procesos penales:
- Por Fuga
- Por trata en su modalidad de reclutamiento
- Por flagrancia, por las armas y municiones que le fueron incautadas
"Bufón", el octavo recapturado, rendirá su primera declaración este domingo 1 de febrero.
Autoridades continúan con la búsqueda de los 12 prófugos aún en libertad.