En vivo: Así trasladan al "Bufón", pandillero recapturado tras fugarse de Fraijanes 2

El octavo pandillero fugado de Fraijanes II fue recapturado y trasladado hacia la Torre de Tribunales.
Te interesa: Recapturan al octavo reo fugado de Fraijanes II, en San Pedro Ayampuc
Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón", pandillero del Barrio 18, fue recapturado. Se trat de uno de los 20 que se fugó de la cárcel de Fraijanes II, en octubre de 2025.
Su recaptura se realizó en San Pedro Ayampuc y con fuertes medidas de seguridad, fue trasladado hacia la Torre de Tribunales.
Al momento de su captura, autoridades localizaron armas de fuego y un chaleco antibalas.
Un juez de turno deberá indicarle el motivo de su detención; mientras, permanecerá en carceletas.
De los 20 fugados, siete han sido recapturados, uno más fue localizado fallecido.
La fuga
La masiva fuga fue anunciada el pasado 12 de octubre, cuando el Sistema Penitenciario (SP) confirmó la evasión de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 que permanecían recluidos en Fraijanes II.
De momento, 26 personas han sido capturadas derivado de dicha fuga, entre estas: 25 guardias del SP, de los cuales 24 ya quedaron ligados a proceso penal por incumplimiento de deberes y evasión culposa.
Mientras que, el subdirector de la cárcel, Victor Alveño ya quedó ligado a proceso penal por incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.