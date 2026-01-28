Versión Impresa
¡A correr! La 7K nocturna de la Usac para celebrar su 350 aniversario

  • Por Jessica González
28 de enero de 2026, 07:40
La actividad será este 30 de enero. (Foto: archivo/Soy502)

La Universidad de San Carlos de Guatemala cumple 350 años y para celebrar te invita a correr su 7K nocturna.

Si quieres pasar una noche diferente y muy activa, únete a la celebración y corre la 7K nocturna organizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La carrera se realizará en todo el Campus Central. Habrá recorrido señalizado, puntos de hidratación, orientación y primeros auxilios.

La cita es este viernes 30 de enero, a las 21:00 horas. El punto de reunión será en el Campus Central, zona 12.

Este será el recorrido: 

