Carro sobrecargado se queda sin frenos y vuelca en Jocotán (videos)

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Videos muestran los momentos previos y el impacto del accidente que dejó dos fallecidos en Jocotán, Chiqumula.

Videos difundidos en redes sociales muestran desde distintos ángulos el accidente de tránsito ocurrido la tarde del viernes 15 de mayo en el sector Jabillal, barrio El Calvario, en Jocotán, Chiquimula, donde dos personas fallecieron y varias más resultaron heridas.

Las imágenes muestran que el vehículo tipo picop involucrado transportaba a varias personas al momento del percance.

Según medios locales, en la unidad viajaban docentes que laboran en la comunidad de Matasano y vecinos que se dirigían al municipio para realizar compras.

Captan momento que vehículo se descontrola y provoca accidente en Jocotán, Chiquimula pic.twitter.com/zmbmKIgQTX — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) May 16, 2026

En las imágenes, el picop se queda sin frenos y se va de retroceso en una calle, cayendo a un barranco.

Uno de los nuevos ángulos captados muestra cómo un hombre logró apartarse al ver el vehículo descontrolado. Sin embargo, otro murió atropellado durante el accidente. Además, uno de los pasajeros que viajaba en el picop perdió la vida debido al percance.

Varias personas heridas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chiquimula.

Tras el accidente, compañeros de uno de los fallecidos le rindieron un homenaje durante su velorio en Chiquimula.

Hasta el momento las autoridades continúan con las investigaciones.