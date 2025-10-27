¿Qué es la Carta Democrática Interamericana y por qué la invoca Bernardo Arévalo?

-

El presidente Bernardo Arévalo busca exponer ante el Consejo de la OEA lo que considera un intento de golpe de Estado en su contra.

Tras denunciar un intento de golpe de Estado y acusar directamente a la fiscal general, Consuelo Porras, y al juez Fredy Orellana de promoverlo, el presidente Bernardo Arévalo hizo un llamamiento público a la comunidad internacional "a no desviar su atención" de lo que ocurre en Guatemala.

En ese marco, informó haber solicitado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, la celebración de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, sustentada en la Carta Democrática Interamericana.

Se trata de un instrumento que ya se invocó en 2023, cuando se alegó un presunto fraude electoral y gran cantidad de sectores salieron a manifestar para exigir el respeto de los resultados en los comicios.

En aquella oportunidad, la OEA respaldó a Guatemala y envió una misión que verificó y acompañó el traspaso del mando presidencial.

¿Qué es la Carta Democrática Interamericana?

De acuerdo con la OEA, la Carta Democrática Interamericana se creó en septiembre de 2001, como mecanismo de apoyo para cuando existen amenazas a la democracia en cualquiera de los países miembros.

En su artículo 20, la norma indica que ese mecanismo se puede activar en caso de que se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.

De ser así, el Estado afectado puede solicitar su activación, pero también puede hacerlo el secretario general de la Organización. Luego de ello, se debe convocar al Consejo Permanente, en cuyo seno se debe realizar una apreciación colectiva de los hechos que suscitaron la petición.

Luego del análisis del Consejo se debe emitir un informe, el cual daría pie para adoptar las decisiones que se consideren convenientes para que, mediante gestiones diplomáticas, se promueva la normalización de la institucionalidad del país que invocó la Carta Democrática.

Si el diálogo no fuere suficiente, el Consejo Permanente de la OEA podría convocar a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para evaluar la situación, pero siempre buscando la vía diplomática.

La medida más severa

En su artículo 21, el documento indica que, si la Asamblea constatara "que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación" en el organismo.

Sin embargo, para ello, se necesitaría "el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros".

Para recuperar su estatus de miembro en la OEA, el país en conflicto tendría que haber superado el conflicto que lo llevó a la suspensión y tendrían que contar, además, con el respaldo nuevamente de dos tercios del resto de Estados.

Lo que busca exponer Bernardo Arévalo

Hasta ahora, no hay certeza de que el presidente Bernardo Arévalo pida la activación de la Carta Democrática Interamericana ante el Consejo de la OEA, pues no lo mencionó durante su mensaje en cadena nacional.

Según dijo, lo que buscaría es exponer "ante las naciones del continente americano las graves amenazas a nuestra constitución y nuestra democracia, perpetradas por (Consuelo) Porras y (Fredy) Orellana", a quienes llamó "golpistas" en reiteradas ocasiones.

