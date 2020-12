La carta a Santa Claus de un niño que pide salud para su madre

Navidad es una de las épocas que más disfrutan los niños, pues es la ocasión perfecta para pedir juguetes. Pero este no es el caso del dueño de esta historia.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

La carta de un niño que pide salud para su madre enferma por cáncer se ha viralizado en redes sociales.

Joaquín Monier tiene 11 años y es originario de la provincia de Santa Cruz, en Argentina. “Yo solo te quiero pedir que no me traigas juguetes, sino que le des más vida a mi mamá para que me vea crecer”, se lee.

La madre de Joaquín –María– lleva dos años luchando para vencer el cáncer. Sin embargo, en este año su estado de salud ha empeorado.

"Joaquín es mi primer hijo, con él tenemos mucha confianza y nunca le mentí. Cuando me diagnosticaron, opté por sentarlo a él, que es el hermano más grande, y charlar sobre el tema porque él ya había pasado esta situación con su abuela que murió de cáncer", explicó su madre.

Durante los últimos dos años, Joaquín le ha pedido el mismo deseo a Santa Claus en la época de Navidad.

“Algunos niños dicen que no existes pero yo tengo la esperanza de que sí, porque si no, nunca me hubieses traído regalos y bueno yo solo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud para vivir”, escribió Joaquín en otra carta.

*Con información de Milenio y DiarioNY

TE PUEDE INTERESAR:

Esto esconde en el fondo "El Gran Agujero Azul" de Belice

LEE ADEMÁS: