La carta de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que fue entregada 75 años después

La carta de un soldado de la Segunda Guerra Mundial fue extraviada y llegó a su esposa 75 años después.

Un soldado estadounidense que se encontraba en combate en Alemania envió una carta a su madre el 6 de diciembre en 1945. Sin embargo la carta nunca llegó a su destino original pues quedó abandonada en el servicio postal de Pittsburgh, Estados Unidos.

Personal del citado servicio postal recientemente la encontró y se la tuvieron que entregar a la esposa del soldado tras averiguaciones de su domicilio, ya que han transcurrido 75 años desde que fue enviada desde Europa, y el soldado y la madre están fallecidos.

La esposa, Angelina Gonsalves, reaccionó muy conmovida. "Me encanta. Me encanta. Cuando pienso que son todas sus palabras, no puedo creerlo. Es maravilloso. Y siento que lo tengo aquí conmigo", declaró a la emisora CBS en Boston, Massachusetts, EE. UU.

Esta es la carta que Johnny le envió a su madre. (Foto: Twitter)

"Querida mamá: Hoy he recibido otra carta tuya y me ha alegrado saber que todo está bien", reza la carta. "En cuanto a mí, estoy bien y me va bien. Pero en lo que respecta a la comida es bastante desagradable la mayor parte del tiempo", dice la misiva. El autor firma la carta y concluye: "Amor y besos, tu hijo Johnny. Nos vemos pronto, espero". Gonsalves detalla que Johnny murió en 2015.

Los empleados postales recalcaron que para ellos era de suma importancia entregar la carta, la cual permanecía intacta y en buen estado.