Cobán y Municipal empatan sin goles en el duelo directo por el liderato

El líder Cobán Imperial cedió sus primeros puntos en el estadio Verapaz al empatar sin goles contra el subcampeón Municipal, en la continuidad de la séptima jornada del torneo Clausura 2026.

Para ser un choque directo por la cima, la recta final salvó el espéctaculo. Con el resultado, los altaverapacenses se mantienen inamovibles, pero los escarlatas dejaron a expensas su tercer lugar, a falta de que se complete la fecha.

Lo ríspido y trabado marcaron un primer tiempo en el que la visita coqueteó primero con el arco rival, mediante una triangulación en el área en la cual el centro de Yasnier Matos quedó muy atrás para la llegada de José Morales.

Un globo de Juan Winter hacia el brasileño Jánderson Pereira, artífice de un disparo raso, rechazado por Kénderson Navarro, quien instantes después paró un tiro de media distancia de Luis de León, fue la respuesta cobanera.

Lo mejor se guardó para el complemento, con los capitalinos dando muestra del porqué son los únicos que marchan invictos de visita, ya que con las variantes ganaron volumen de juego y generaron ocasiones reales de peligro. Fallaron a la hora buena.

El cubano Yuri Pérez se la perdió de manera increíble. En una veloz contra, quedó mano a mano con Víctor Ayala, pero su disparo lo mandó a las manos del guardameta. Poco después, el "Lobo" frustró en doble ocasión al argentino Cristian Hernández.

Sufrían los cobaneros, que con el ingreso de Uri Amaral volvieron a exigir a Navarro. El uruguayo, a centro desde la derecha, conectó de cabeza al palo diestro, a donde el arquero edil voló para mantener intacta su portería.

En tiempo añadido, los escarlatas lamentaron un izquierdazo de Rudy Muñoz al travesaño y la lentitud de Aubrey David para empujar una pelota que le llegó al segundo poste. Tuvieron más los visitantes, pero les faltó puntería para tumbar a los príncipes.