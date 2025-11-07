"La Casa de los Alcaldes": ANAM inaugura sus propias oficinas en la zona 1

-

Después de 65 años de la Fundación de la ANAM, el presidente de la asociación, Sebastian Siero, inauguró las primeras oficinas propias de ANAM, denominada "La Casa de los Alcaldes".

OTRAS NOTICIAS: Presentarán denuncia penal por incumplimiento en construcción del puente El Túnico

Este 6 de noviembre fueron inauguradas las nuevas oficinas de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM), ubicadas en la 8a. calle 1-63, zona 1 de la ciudad capital.

El acto de inauguración fue presidido por el presidente de la ANAM, Sebastián Siero, junto a miembros de la junta directiva de esta asociación y más de 200 alcaldes provenientes de distintos municipios del país.

La adquisición de este edificio fue posible por medio del liderazgo del alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero y el aporte de los 340 alcaldes de Guatemala.

"La Casa de los Alcaldes" ha sido pensada y diseñada especialmente para los jefes ediles. Cuenta con diversas salas de reuniones, oficinas, áreas de trabajo y un centro de impresión, entre otros espacios funcionales, indicaron las autoridades.

El presidente de la ANAM, Sebastian Siero, presidió al acto de inauguración. (Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

¿Cómo surgió la idea?

El presidente de la ANAM explicó que la idea surgió al identificar las necesidades de los alcaldes que viajan a la capital para realizar trámites en instituciones de gobierno y ministerios.

"Muchos no contaban con un lugar adecuado para organizar sus expedientes, fotocopiar documentos o reunirse con sus equipos y Cocodes. De allí nació la necesidad de crear esta casa", comentó Siero.

Además, el edificio dispone de habitaciones tipo hotel, destinadas exclusivamente al uso de los alcaldes, pensando en aquellos que provienen del interior del país, que no cuentan con un lugar dónde hospedarse durante sus gestiones en la ciudad capital.

Finalmente, Siero destacó: "Después de un año y diez meses, los alcaldes somos los únicos que estamos al frente del país, trabajando por nuestras comunidades para sacar adelante a Guatemala."