La casa donde creció Diego Maradona está en las ruinas

El hogar donde se crió y creció Diego Armando Maradona fue declarado recientemente como Patrimonio de Villa Fiorito, pero contrario a ser un sitio donde los seguidores del “Pelusa” pudiesen llegar a rendirle homenaje, es un sitio que está casi en las ruinas.

De acuerdo con Clarín de Argentina, el hogar que construyeron los padres del Diego ha caído en la desgracia a manos de familiares muy lejanos y que no han sabido conservar el legado histórico que debería representar el inmueble.

“La hermana de Pelusa, Kitty, se casó con un muchacho al que le decíamos Chirola. La hermana de ese Chirola se unió con el cartonero que ahora vive en la casa donde creció Pelusa. Si te acercás o querés sacar una foto, te echa o te pide plata. La casa no era nada que ver a lo que es ahora. Doña Tota mantenía todo impecable, ahora esto es un asco”, detalla Norberto (59), el vecino de la casa vecina que conoció como pocos al Maradona que todavía no era una celebridad.

El dueño de la casa no aceptó conversar con Clarín. Apenas vio que llegaba el periodista Matías García y se puso a la defensiva.

“La casa está toda roñosa. Los pastos y los árboles crecidos. Ese hombre no habla ni te deja sacar fotos si no es por plata. No paga impuestos ni tampoco la luz. Sus hijos siempre cometen fechorías a la noche y se van a esconder ahí”, se queja "Pirucha", quien ya habitaba el barrio en los tiempos que vivía allí el más famoso de los Maradona.

“El hombre tiene dos hijos que son un desastre. Tuviste suerte de que no estén ahora porque te iban a sacar plata", advierte Raúl, otro vecino veterano, quien asegura haber trabajado con Chitoro, el papá de Diego, en una fábrica de productos agropecuarios que funcionaba a la vera del Riachuelo allá por principios de los 70. Los Maradona, para Raúl, son palabra santa.

Diego, frente a la casa de sus padres antes de convertirse en la leyenda del fútbol argentino.

“Diego jugaba descalzo en el terreno baldío de la esquina. Su papá siempre lo cuidaba. Para no dejar a su hijo solo, juntaba cinco pesos para poder acompañar a su hijo a los partidos”, rememora.

Previsor, Raúl aconseja no recorrer las calles aledañas para buscar otros lugares emblemáticos de la infancia de Diego. Y sus palabras no son en vano.

La casa está prácticamente en las ruinas tras el abandono por años del inmueble. (Foto: Clarín)

Minutos más tarde, entre insultos y amenazas, el reportero tuvo que tirar más gambetas que el propio Maradona en el estadio Azteca para evitar perder su equipo. Cosas que, sin naturalizar, pasan en los barrios.

Cuenta Norberto que la última vez que vio a Maradona en el barrio fue en 2005, estuvo, en realidad, en 2008: "Todavía no estaba asfaltada la calle, pero la casa ya estaba viniéndose abajo".

“Acá casi no hay pinturas ni graffitis. No hay casi nada de Diego. En Fiorito no son maradonianos. De los que lo conocemos en serio y nos criamos con él quedamos muy pocos. Del equipo de fútbol que jugábamos en la calle, soy el único que queda. Todos los demás fallecieron”, se lamenta.

Pero vuelve a pensar en Diego y otra vez sonríe: “Pelusa es lo más bueno que hay. Pero no le gusta que lo toquen. Es lo peor que podés hacerle, pero eso no es de ahora que es famoso. Es desde chico. Lo abrazabas o le ponías la mano en el hombro y te la sacaba”. Carácter fuerte desde chico.