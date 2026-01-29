La "Casa del Terror" que fue descubierta en Villa Nueva (video)

La vivienda habría sido utilizada para realizar ritos satánicos y mantener a personas secuestradas.
Como parte de los patrullajes estratégicos de seguridad efectuados por la Policía Nacional Civil (PNC), este miércoles 28 de enero se allanó una vivienda ubicada en el asentamiento la Isla, zona 12 de Villa Nueva, esto luego de varias denuncias recibidas.
Según información preliminar, la "Casa del Terror", como ha sido denominada, estaría siendo utilizada por pandilleros para realizar ritos satánicos y bautizar a los nuevos miembros.
Asimismo, de acuerdo con las autoridades, el lugar ha servido para tener a víctimas secuestradas y pedir rescates.
Al entrar, los agentes encontraron un ambiente descuidado, colchonetas tiradas, edredones y basura en todas las habitaciones.