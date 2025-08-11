Cascadas de Peña Blanca, el paraíso escondido en el oriente de Guatemala

-

Conforme el visitante se acerca, el rumor de las aguas se hace más audible y da la certeza de que se llegará pronto a la meta.

TE PUEDE INTERESAR: Ram Tzul: cascadas y bosque de bambú en Baja Verapaz

Minutos después, podrás contemplar la cascada que recibe el mismo nombre de la comunidad, situada a 12 kilómetros del área urbana del municipio y en las cercanías de la carretera a Jocotán.

Asimismo, disfrutarás del verdor de la vegetación y del avistamiento de aves, siempre que guardes silencio para no ahuyentarlas.

El paraje se localiza a 900 metros sobre el nivel del mar. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El área se ve favorecida por el clima fresco que impera en el "Oasis de Oriente", al estar ubicado a 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que se recomienda llevar chumpas y suéteres para prevenir el frío.

Según las autoridades locales, el área recibe hasta 700 visitantes, sobre todo los fines de semana, y se debe solicitar información en la municipalidad para saber cómo llegar.

El descenso de temperatura hace que la neblina se concentre en áreas verdes de esta zona. (RR SS)

Por último, se recomienda a los viajeros que lleven bolsas donde depositar su basura, para evitar la contaminación en el lugar.

"Estos lugares son patrimonio que debemos cuidar siempre, además de fomentar para lograr que más gente los visite", expresó el vecino Luis Súchite.

Además de la cascada, están las cuevas de Taguayní y el bosque nuboso. (RR SS)

Al contemplarlo, el visitante Eduardo Hernández comentó que "es un bonito atractivo, el cual debemos de resaltar entre las riquezas naturales del país, pues sus cascadas son dignas de admirar".