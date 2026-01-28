El millonario cargamento de droga que llegó a Puerto Quetzal

-

Más de 4 mil paquetes con posible cocaína arribaron en varios contenedores a dicha terminal marítima.

El Ministerio de Gobernación actualizó las cifras de la presunta droga localizada en varios contenedores que arribaron a Puerto Quetzal, Escuintla, provenientes de Costa Rica.

Hasta el momento se registran 8 contenedores que en su interior transportaron 4,169 paquetes con posible cocaína, los cuales fueron encontrados ocultos en sacos de harina.

El pasado martes 27 de enero se sumaban 5 contenedores con 2,603 paquetes con un peso total de 3,071 kilogramos, ilícitos que las autoridades habían indicado que tenían un valor de Q315.9 millones, pero este día actualizaron el dato a Q417.3 millones.

Sin embargo, este miércoles 28 fueron localizados otros tres contenedores similares con 522 paquetes cada uno, por lo que sumaron 1,566 paquetes con el peso de 1,856 kilogramos y un avalúo de Q252.2 millones.

La droga fue trasladada a la ciudad capital vía aérea. (Foto: Mingob)

Totalidad

Por lo tanto, el total de las incautaciones ha quedado de la siguiente manera:

Paquetes : 4,169.

: 4,169. Kilogramos : 4,927.

: 4,927. Avalúo: Q669 millones 579 mil 300

Resultados actualizados por la cartera de seguridad. (Foto: Mingob)

El cargamento fue trasladado a bodegas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y permanecerá en resguardo mientras se realiza la investigación correspondiente.