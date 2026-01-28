Suman ocho contenedores con droga descubiertos en Puerto Quetzal

-

Más de 500 paquetes de droga fueron localizados este miércoles 28 de enero en Puerto Quetzal.

Este miércoles 28 de enero se reporta un nuevo hallazgo en Puerto Quetzal. Hasta hoy, son ocho contenedores encontrados y desmantelados que transportaban paquetes de cocaína escondidos.

Las autoridades reportan que de este hallazgo suman otros 522 paquetes de droga han sido trasladados a las bodegas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Asimismo, las autoridades indicaron que desde que inició el operativo, de manera preliminar se reporta la localización de 4,169 paquetes de droga, del cual se le realizará el peso correspondiente y se determinará su avalúo.

Las autoridades seguirán inspeccionando contenedores para evitar el ingreso de las sustancias ilícitas al país.

El pasado martes se descubrió que los contenedores provenían de Costa Rica. (Foto: PNC)

Antecedentes de los contenedores encontrados.

La primera incautación se hizo el pasado domingo 25, donde se localizaron 1,039 paquetes con posible cocaína, la cual sumaban 1,240 kilogramos con el avalúo de Q127 millones 399 mil 770.

Para el lunes 26 se siguieron con las diligencias y se localizaron dos contenedores un total de 1,042 paquetes, siendo 1,223 kilogramos de la presunta droga. Esta vez la valoración fue de Q125 millones 653 mil 160 con 25 centavos.

El martes 27 continuaron las incautaciones, donde se hallaron 522 paquetes más, con el peso de 608 kilogramos, teniendo un avalúo de Q62 millones 466 mil 984.

La estimación de la última incautación deberán valorarla las autoridades tras hacer el conteo y pesaje correspondiente.

La droga será trasladada para realizar las diligencias correspondientes. (Foto: PNC)

