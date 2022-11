"Casi pierdo la vida por ver a Bad Bunny", salvadoreña cae a un tragante

Una salvadoreña contó cómo casi pierde la vida por ir al concierto de Bad Bunny y buscar la mejor área en el Estadio Cuscatlán. para disfrutar el show.

La usuaria de TikTok, Suiza Mendoza, grabó un video mostrando un serio golpe que se hizo en la mandíbula luego de caer en un tragante abierto dentro del recinto, por intentar buscar un buen lugar para tener la mejor vista de la estrella puertorriqueña.

"Story time de cómo acabo de venir al estadio y casi pierdo la vida por venir a ver al bendito Benito", inició, "... ¡pero sobreviví, sobreviví! y ahora les voy a enseñar, me fui en aquel hoyo, me caí, me reventé la jeta y me quedó esto", explicó, mostrando en el video el agujero por el que cayó, una profunda reposadera llena de agua, basura y luego mostró su golpe en el rostro.

"Te voy a ver Benito ¡te voy a ver!", gritó mostrando el escenario.

"Golpeada, pero jamás derrotada", "Ese concierto será inolvidable", "Que peligroso eso", "No lo supero Doñita, se nos fue de trompa... Lo bueno es que vió a Benito" y "Jajaja, yo lo vi todo en vivo" fueron algunos de los comentarios que recibió.

Bad Bunny presentó su "World's Hottest Tour" en San Salvador el sábado 26 de noviembre. la cita en Guatemala es el 1 de diciembre.

MIRA EL VIDEO: