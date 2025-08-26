Le dan 25 años de prisión por la muerte de un PNC durante un ataque armado

-

Antes de fallecer el agente expresó que estaba dispuesto a entregar su vida en servicio a la población.

El 24 de noviembre de 2024, en una vivienda ubicada en el cantón San Lorenzo, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a auxiliar a una mujer que era agredida por su conviviente.

Al llegar al lugar, fueron atacados a balazos por José Francisco T., quien hirió a dos policías.

El caso fue conocido por el Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango, que tras la presentación de pruebas de la Fiscalía de Distrito, dictó una pena de 25 años de prisión contra el responsable por homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Agente fallecido

Uno de los policías heridos, José Raúl Ortíz Mateo, oficial tercero con más de 28 años de servicio, fue trasladado vía aérea a la ciudad de Guatemala.

El agente Ortíz, luchó por su vida durante casi cuatro días en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero falleció a causa de las heridas el 27 de noviembre.

(Imagen: PNC)

Tras conocerse su muerte, circuló en redes sociales una grabación en la que Ortíz hablaba sobre el compromiso de la institución de proteger a la población, incluso si ello implicaba arriesgar la vida.

El oficial José Raúl Ortíz fue atacado a balazos el pasado domingo 24 de noviembre, cuando desarrollaba sus labores. (Foto: Captura de pantalla)

Autoridades del Ministerio de Gobernación, el Congreso de la República y la Policía Nacional Civil expresaron sus condolencias a la familia y rechazaron el ataque.