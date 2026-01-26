Caso B410: Falta de mérito a favor de exviceministro

-

Un exfuncionario de Salud acusado de fraude por el caso B410, fue beneficiado con la falta de mérito.

En el juzgado Doudécimo Penal se desarrolló una audiencia a puerta cerrada en contra de Gerardo Hernández, exviceministro de hospitales y exdirector del hospital General San Juan de Dios.

Hernández estaba acusado por el delito de fraude, luego que la Fiscalía de delitos económicos, lo señalara de beneficiar la contratación de una empresa que cobró, pero no brindó los servicios al hospital, en una investigación que inició en el caso B410.

La audiencia se desarrolló a puerta cerrada, y al salir, Hernández solo manifestó que "gracias a Dios" ya no tiene nada que ver con procesos penales.

Por este mismo caso, pero en el juzgado especializado de delitos de Lavado de Dinero, el próximo míercoles, David Barrera, el notario que creó cientos de empresas fantasma, comparecerá a audiencia de etapa intermedia.

B410

El caso B410 nace luego que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunciara, el 14 de agosto de 2024, operaciones irregulares de un grupo de empresas que aparentemente defraudaron tributariamente al Estado.

La SAT lo denominó B410 por ser 410 sociedades anónimas que ellos identificaron con anomalías, por ejemplo, que compartían contador, notario y las direcciones de sus domicilios fiscales no existen.

Dentro del caso, la SAT dividió en tres los hallazgos encontrados con sus sistemas de verificación y presentaron al Ministerio Público la denuncia.

Así fueron creadas

El notario guatemalteco David Barrera Maldonado constituyó en Belice una sociedad anónima de nombre "Alter Ego", con esa constitución regresó a Guatemala y empezó a crear otras organizaciones de ese tipo.

La SAT identificó 410 sociedades anónimas, pero con la información recabada por el MP, la cifra aumentó y podría llegar hasta más de 600 empresas, aunque no todas operaron o ya dejaron de operar.