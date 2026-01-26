Jueza cita a fiscal Curruchiche por denuncia de Arévalo

-

Tras querella del presidente Bernardo Arévalo, el fiscal Rafael Curruchiche deberá comparecer a una audiencia.

En octubre de 2025, el presidente Bernardo Arévalo presentó una querella en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

A raíz de lo anterior, la jueza B del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, Mónica Castillo, citó a Curruchiche para discutir medidas cautelares dentro de la querella.

Esto se da en caso inicie una investigación contra el fiscal, lo que podría consistir en arraigo u otras medidas preventivas.

La cita es a las 9:00 horas del 27 de enero de 2026.

La querella

"En su calidad de ciudadano guatemalteco, el presidente Bernardo Arévalo presentó una querella en contra del fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) Rafael Curruchiche", precisó la Secretaría mediante un mensaje oficial, el pasado 31 de octubre.

La SCSP detalló que la querella fue presentada ante el Juzgado de Paz de Turno Penal de la Torre de Tribunales con el fin que se inicie el proceso penal correspondiente.

El presidente señala a Curruchiche de cometer los delitos de "abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de la justicia y tráfico de influencias".