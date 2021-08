El caso de Bill Cosby por una agresión sexual ocurrida hace 47 años en California

Una demanda civil presentada en 2014 y que alega que Bill Cosby agredió sexualmente a una adolescente seguirá adelante, según dictaminó un juez de California, EE. UU., el viernes 13 de agosto.

La demanda, presentada en diciembre de 2014, dice que el comediante deshonrado, que fue liberado de la prisión en Pensilvania en junio, agredió sexualmente a Judy Huth en 1974 cuando tenía 15 años. Huth alega que Cosby la agredió en la Mansión Playboy y que, como resultado, sufrió "daño psicológico y angustia mental".

El caso había quedado en suspenso porque Cosby, de 84 años, enfrentaba cargos agravados de agresión indecente en Pensilvania. Después de ser condenado por drogar y agredir sexualmente a una mujer hace 17 años, Cosby fue liberado de su sentencia de prisión luego de que la Corte Suprema del estado dictaminó que se le había negado un juicio justo.

Ahora, un juez de Los Ángeles dice que el caso civil contra Cosby debe continuar. El tribunal levantó la suspensión el viernes, excepto con respecto a si Cosby debe declarar, según el equipo legal de Huth.

La suspensión de la deposición permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre, mientras los abogados esperan para ver si la Corte Suprema de Estados Unidos revisará la decisión de Pensilvania que anula la condena penal de Cosby, dijo a la AFP el abogado John West.

El equipo legal de Huth dijo que se había fijado una fecha de juicio para el 18 de abril. "Esperamos seguir luchando por nuestro valiente cliente", dijo a los periodistas la abogada Gloria Allred. El equipo legal de Cosby no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.

El comediante estadounidense tiene actualmente 84 años. (Foto: archivo/Soy502)

Se entiende que el caso es la última legislación pendiente contra Cosby. Decenas de mujeres han dicho que sufrieron agresión sexual a manos de la celebridad, pero solo las acusaciones de Constand fueron juzgadas penalmente, debido a que expiraban los plazos de prescripción.

Liberado de prisión

La liberación de Cosby de la prisión (había cumplido más de dos años de su sentencia de tres a diez años) enfureció a muchos defensores del movimiento #MeToo. Su condena fue el primer veredicto de culpabilidad por agresión sexual contra una celebridad desde el advenimiento del ajuste de cuentas mundial contra la violencia sexual y el abuso de poder.

Pero el tribunal no lo exoneró, sino que anuló la condena por un tecnicismo. Los jueces escribieron que un acuerdo de no enjuiciamiento entre un exfiscal de distrito y Cosby, sobre la evidencia que dio en un caso civil diferente, significaba que el actor no debería haber sido acusado penalmente por el caso Constand en primer lugar.