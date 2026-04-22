Caso Julio Amílcar: acusada narra lo sucedido el día en que pagaron el rescate

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Cinco personas están ligadas a proceso penal por el secuestro de Julio Amílcar Martínez, registrado en mayo de 2025. En una audiencia, una de ellas, amplió su declaración.

Te interesa: Exigen justicia por el secuestro de Julio Amílcar Martínez

Este martes 21 de abril se desarrolló una audiencia relacionada al caso del secuestro de Julio Amílcar Martínez.

El juez de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco, conoció primero una petición de la defensa del principal sospechoso del hecho, Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, quien solicitó que le modificaran el delito por el cual está acusado, pero el juzgado rechazó la petición.

Posteriormente, Paola de Tzun, una de las acusadas, solicitó ampliar su declaración ante el juez. El resto de implicados abandonó la sala de audiencias mientras ella declaraba.

Julio Amilcar Martínez fue secuestrado en 2025. (Foto: Wilder López/Soy502)

De Tzun fue capturada junto a su esposo Julio Oswaldo Tzun y su suegro Juan Ubaldo Tzun Castillo, acusados de colaborar con el secuestro.

Antes de iniciar su declaración, se dirigió al público, en donde estaba la familia de la victima, y dijo que lamentaba lo que estaba pasando, pero que ella también necesitaba justicia, pues había sido capturada injustamente.

Según declaró, ella fue implicada porque el día que la familia pagó el rescate para que liberaran a Julio Amílcar, iba en el mismo vehículo que su suegro, aunque no sabía "en qué estaba metido él".

Dijo que ella ya iba en el carro con su esposo y su hija cuando se encontraron a su suegro en la calle, le preguntaron a donde iba y él dijo que iba a hacer un mandado a una gasolinera. Entonces, según su narración, decidieron llevarlo e incluso esperarlo, sin saber que en realidad iría a cobrar el rescate de un secuestro.

Describió también, la persecución de los investigadores y aseguró que ellos mismos le dijeron que sabían que ella era inocente.

Paola de Tzun ligada a proceso penal por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar amplió su declaración.



Dijo que lamenta lo sucedido, pero que ella también quiere justicia, porque fue involucrada en el caso sin tener responsabilidad en ello.



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Paola de Tzun, pidió apoyo a otros familiares que le apoyaran porque estaban siendo perseguidos y andaban con temor porque no sabían qué estaba pasando.

Declaró que su esposo le llamó a su suegro para preguntarle qué estaba pasando y le preguntó qué había hecho en la gasolinera, a lo que el suegro le respondió que nada.

El hijo también le dijo a su papá que lo estaba poniendo en riesgo junto a su familia.

Paola de Tzun, fue capturada junto a su esposo y suegro por el secuestro del doctor Julio Amílcar Martínez.



Asegura que ella y su esposo no sabían que su suegro estaba implicado, pues fue quien recogió el dinero del rescate. pic.twitter.com/EHvPSLL5Hp — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 22, 2026

El caso

El doctor fue secuestrado en mayo de 2025 cuando se dirigía hacia su clínica. Se cree que fue privado de su libertad cuando se conducía por una ruta de Villa Canales.

Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones a cambio de su liberación.

Por varios días, la familia recibió mensajes y videos como "prueba de vida", mientras negociaban el rescate.

La familia pagó un monto elevado para que Julio Amílcar fuera liberado, pero tras el pago, dejaron de recibir las llamadas.

Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda principal sospechoso del secuestro de su amigo Julio Amilcar Martínez. (Foto: Wilder López/Soy502)

En agosto del año pasado, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro, realizó varios allanamientos y reportó la captura de cinco personas, entre estas, un amigo de la víctima.

La investigación arrojó que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, lider de la banda y amigo de la víctima, vigiló por varios días al odontólogo.

Mientras que los otros implicados tuvieron un rol importante: Juan Ubaldo Tzun Castillo, habría recogido el dinero del rescate; Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González, colaboraron con el secuestro.