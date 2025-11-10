Caso Melissa Palacios: Bonilla dice que el Sistema Penitenciario le pidió Q600 mil

-

María Fernanda Bonilla, acusada en el crimen de Melissa Palacios, aprovechó la suspensión de su audiencia para denunciar supuesta corrupción en el interior del Sistema Penitenciario y aseguró que le pidieron Q600 mil por un traslado.

En la carceleta de la Torre de Tribunales y después de la audiencia por la recusación a una jueza, la acusada María Fernanda Bonilla, habló a los medios de comunicación para realizar una denuncia pública por supuestos actos de corrupción en el Sistema Penitenciario (SP).

Una de las primeras denuncias que hizo fue en contra del exdirector del SP, Ludin Godínez, quien se encuentra prófugo de la justicia por el caso de la Fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18.

Bonilla aseguró que el exfuncionario pidió Q600 mil para trasladarla de la cárcel Los Ocotes en Zacapa, hacia Mariscal Zavala en la capital, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que investiguen lo que sucede en el SP. Aunque no especificó si pagó el dinero o no.

"Señor ministro de Gobernación le hago un llamado para que usted pueda investigar a las personas que le voy a mencionar. Con todo respeto le digo, lo tengo como una persona honorable. Los rumores que han llegado a mi, han sido buenos. No puede seguir permitiendo que estas personas sigan con la corrupción", dijo Bonilla.

Posteriormente, acusó de corrupción a Mario Ruiz Pachecho, Keny Guzmán, Nelson Lemus Ramos, Wilmer José López, Marlon Hernández Hernández y Oseas Cambara Zapeda Cambarita, todos, funcionarios del SP.

María Fernanda Bonilla denuncia corrupción en el Sistema Penitenciario. pic.twitter.com/Qq3S5ERXyH — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 10, 2025

Ofrece testigo

Bonilla dijo que ella tiene información que puede brindar al Ministerio de Gobernación, Ministerio Público e incluso a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Agregó que puede proporcionar a un testigo protegido para que brinde más información de cómo opera la estructura de corrupción en las cárceles.

"Keny Guzmán, públicamente te denuncio por corrupto, sos un ladrón. Has hecho lo que has querido en el Sistema Penitenciario. Muchos compañeros tuyos han guardado silencio por miedo, pero el día de hoy agradezco a mi familia por darme el apoyo para denunciar. Keny Guzmán es el que pone y quita directores de los centros carcelarios, es el encargado de recibir las famosas cuotas, cuánto está pidiendo por quitar o poner por directores de Q100 mil a Q300 mil", dijo Bonilla.

"Las peores ratas son estas personas", dijo al referirse a funcionarios del SP. "Sigue la misma cúpula de corruptos y ladrones, estoy dispuesta a colaborar con la justicia, con el ministro de Gobernación y estoy dispuesta a colaborar con la embajada, para que investiguen de donde proviene la riqueza de estas personas", agregó.

Bonilla agregó que tiene información y puede proporcionar a un testigo para que revele la corrupción en el SP. pic.twitter.com/xRJqt9QNaA — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 10, 2025

Por último, Bonilla responsabilizó al SP de cualquier cosa que le pueda suceder. Dijo que, como las autoridades ya sabían que daría esta información, ayer le hicieron una requisa.

Por último, Bonilla hizo responsable al SP si algo le llega a suceder. pic.twitter.com/pnhxTeisA9 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 10, 2025

Las declaraciones de Bonilla se dan en medio del proceso penal en su contra, el cual se encuentra detenido por acciones legales.

Bonilla pidió en octubre pasado al juzgado de Mayor Riesgo C, que autorizaran su traslado de prisión, pues actualmente está en Matamoros. Pero la jueza suplente, Nidia Sánchez, rechazó la petición, basándose en un informe que remitió el Sistema Penitenciario.