Caso TREP: Juez cierra caso penal contra magistrados del TSE

Un juez cerró el proceso penal en contra de los magistrados del TSE con el argumento de que no debía ser en la vía penal, sino administrativa.
El juez segundo Mario Hichos atendió la petición de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y suspendió penalmente el caso por la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
De esta manera, el caso ahora tendría que ser conocido por la vía administrativa, misma que según el juez, se debió agotar de esta manera y que la Procuraduría General de la Nación, debió determinar si el contrato firmado por el TSE fue lesivo o no para los intereses del Estado.
Insistió en que el MP debió llevar este caso por la vía administrativa.
Entre los magistrados acusados están: Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas y Mynor Custodio Franco, quienes incluso por varios meses no pudieron ejercer el cargo.
Según el MP, se cometió fraude al adquirir el TREP, pues este sistema en otros países ha tenido un costo menor.