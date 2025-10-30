Caso Uniformes: capturan a dos presuntos implicados

Las detenciones se efectuaron durante una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero.
ARTÍCULO RELACIONADO: Caso Uniformes: confirman segunda orden de captura contra Jiménez
Este miércoles 29 de octubre la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP) ejecutó 31 allanamientos en distintos lugares del país.
"Como resultado, se ejecutaron 20 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas investigaciones en curso por el delito de lavado de dinero u otros activos, dirigidas a fortalecer los procesos de investigación penal y desarticular estructuras dedicadas a lavar dinero", informó el MP.
Caso Uniformes
Entre los detenidos se encuentran Jorge Eduardo Manuel Sis y Marvin Eduardo Mendoza Cholotio, quienes son señalados de fraude e incumplimiento de deberes, por su presunta implicación en el caso conocido como: Uniformes.
Por otro lado, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, sumó una segunda orden de captura en su contra, por el Caso Uniformes, en el cual se señalan anomalías en la adquisición de uniformes para la Policía Nacional Civil (PNC), investigación llevada a cabo por el MP.
Jiménez ya había dejado el cargo tras la fuga de líderes del Barrio 18 de Frainajes II en su administración.