Los casos de alto impacto que resolvió Marco Antonio Villeda

-

Durante su gestión en el Organismo Judicial, el nombrado ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, quien estuvo a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio, resolvió varios casos de alto impacto.

OTRAS NOTICIAS: Bernardo Arévalo nombra a nuevo ministro de Gobernación

El recién nombrado como ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, tiene una carrera de tres décadas el Organismo Judicial. Durante su gestión, conoció y resolvió varios casos de alto impacto relacionados con exfuncionarios y narcotraficantes, entre otros.

Cuando estuvo a cargo del Juzgado Quinto Penal en 2010, se resolvió llevar a juicio al expresidente Alfonso Portillo, tras ser acusado de peculado por el desvío de Q120 mllones del extinto Estado Mayor Presidencial.

También fue coordinador interino de la División de Prevención y Combate a la Corrupción, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

Durante su gestión como Juez de Extinción de Dominio, en el caso del expresidente Otto Pérez Molina, condenado por asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, Villeda ordenó que pasaran al Estado varias de sus propiedades, entre estas dos helicópteros, así como la inmovilización de seis propiedades y cuentas bancarias.

Uno de los inmuebles, la finca Aguacate, fue devuelta a la empresa Vista Servicios Electrónicos S.A. en julio del presente año tras diez años de estar inmovilizada por orden de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, así como el reintegro de un cheque de un millón 400 mil.

La finca Aguacates extinguida a Otto Pérez Molina, tras una década inmovilizada, fue devuelta en julio de 2025 a la empresa Vista Servicios Electrónicos S.A., que la reclamó como propia. (Foto: Archivo/Soy502)

A la exvicepresidenta Roxana Baldetti, el juez ordenó extinguier varios bienes, entre estos, inmuebles ubicados en el condominio Marina del Sur, Escuintla; condominio TerraVista, Fraijanes, y una vivienda ubicada en la zona 5 de la capital. También se le embargaron cuentas bancarias.

La exfuncionaria acusó al juez de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, falsedad material y prevaricato con el argumento de que los bienes fueron adquiridos gracias a sus ahorros y años de trabajo.

Baldetti sostuvo que los bienes extinguidos eran producto de ahorros y trabajo. (Foto: Archivo/Soy502)

En cuando al exsecretario Privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, el juez ordenó la extinción de una vivienda en residenciales Vista del Ángel, lotificación San Carlos, Santa Catarina Pinula, una oficina y tres parqueos ubicados en la zona 10, otras casa en Colinas de San Cristóbal, Mixco, así como vehículos de lujo.

Juan Carlos Monzón fue secretario privado de Roxana Baldetti. (Foto: Archivo/Soy502)

Al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, el juez le embargó cuentas por Q60 millones, así como ocho inmuebles ubicados en las zonas 5, 8, y 10, Santa Catarina Pinula y Puerto San José, Escuintla. Sin embargo, el 27 de enero, el juez Delmar González ordenó la devolución de un inmueble utilizado como casa de campaña del extinto Partido Patriota, al cual perteneció el exfuncionario.

Alejandro Sinibaldi, extitular del Ministerio de Comunicaciones. (Foto: Archivo/Soy502)

Casos de narcotráfico

Otro caso que estuvo en manos del exjuez, fue el despojo de diez fincas al narcotraficante Marvin Montiel, alias El Taquero, mientras que, a Eduardo Villatoro Cano, alias "Guayo Cano", le fueron extinguidos 23 vehículos y dos inmuebles, entre estos, un autohotel.

Marvin Montiel, alias El Taquero, es un convicto sentenciado a 828 años de cárcel por la muerte de 16 personas y tráfico de drogas. (Foto: Archivo/Soy502)

El autohotel Amor Prohibido, ubicado en La Democracia, Huehuetenango, fue extinguido a Guayo Cano. (Foto: MP/Soy502)

En cuanto al narcotraficante Mario Ponce, Villeda ordenó que 35 propiedades, entre fincas y casas ubicadas en Izabal y, en el caso de Juan Ortiz "Chamalé", se le extinguieron 5 fincas ubicadas en Ocós, San Marcos.

Por aparte, Ana Sofía Castañeda, alias "La Sirenita" y condenada por asociación ilícita, le extinguieron 16 bienes valorados en Q24 millones entre residencias, lotes, parqueos y oficinas.

El juez fue trasladado del Juzgado de Extinción de Dominio y pasó al Juzgado Penal B en el Juzgado Segundo en abril de 2024, mientras llevaba a cabo el juicio contra el ex superintendente de Administración Tributaria, Marco Tulio Abadío, a quien se le extinguieron Q31 millones que habría sustraído ilegalmente de la institución en mención.

TE RECOMENDAMOS: Juez Marco Antonio Villeda deja el Juzgado de Extinción de Dominio